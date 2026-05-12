Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения
В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за ограничений на использование воздушного пространства массово задерживают рейсы, пассажиры ждут вылета сутками.
