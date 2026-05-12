Вертолет МЧС вылетел за туристами к подножию горы Крузенштерна

Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел к горе Крузенштерна за туристами, у одного из них ухудшилось самочувствие, сообщает ТАСС .

Отмечается, что в составе группы женщине стало плохо, она не может самостоятельно передвигаться. Группа запросила эвакуацию.

В спасательной операции задействованы 6 человек.

Ранее двух застрявших на Эльбрусе туристов эвакуировали и передали медикам. По предварительной информации, мужчины получили обморожение.

