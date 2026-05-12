Новак: реальные доходы россиян за 3 года выросли на 26,1%

Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что реальные денежные доходы россиян за последние 3 года выросли на 26,1%, сообщают «Ведомости» .

По его словам, это — самые высокие темпы роста за последние 2 десятилетия.

«Рост реальных заработных плат за 3 года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году», — добавил Новак.

При это он отметил, что уровень бедности снизился до минимальных исторических значений.

В апреле 2026 года медианная зарплата в вакансиях составила 84 004 рубля — на 12% больше, чем год назад. Самые высокие предложения получили сварщики и специалисты ИТ.

