hh.ru назвал самые высокие зарплаты апреля 2026 года

В апреле 2026 года медианная зарплата в вакансиях составила 84 004 рубля — на 12% больше, чем год назад. Самые высокие предложения получили сварщики и специалисты ИТ, сообщает Газета.ru .

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила: «Одни из самых больших зарплат в апреле 2026 года российские работодатели предлагали специалистам производственно-инженерного профиля: сварщикам (медианный показатель — 251 518 рублей), геологам (192 857 рублей), главным инженерам проекта (190 600 рублей), геодезистам (149 211 рублей) и машинистам (132 401 рубль). Также мы наблюдаем традиционно высокие зарплаты в ИТ-секторе: медианная зарплата у дата-сайентистов составила 250 000 рублей, у DevOps-инженеров* — 223 950 рублей, у системных аналитиков — 187 100 рублей, а у разработчиков и программистов — 131 459 рублей».

По словам Игнатовой, высокие доходы сохраняются у агентов по недвижимости — в среднем 162 828 рублей. Предложения для перечисленных специалистов в два-три раза превышали общероссийский уровень.

Среди профессиональных сфер лидируют высший и средний менеджмент (149 720 рублей), инвестиции и консалтинг (131 180 рублей). В топ-10 также вошли сельское хозяйство и добыча сырья (по 122 836 рублей), автосфера, транспорт и логистика, строительство, производство и рабочий персонал. Замыкает список ИТ-сектор с медианной зарплатой 100 000 рублей.

