Эксперт: число трудовых мигрантов из Узбекистана в России будет снижаться

Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев рассказал, что пик трудовой миграции из Узбекистана в России позади. По его словам, с годами число узбекистанских мигрантов будет снижаться, пишет ТАСС .

Снижение динамики трудовой миграции из республики в РФ наблюдается и в настоящее время.

«Даже по самым скромным подсчетам будет снижение количества трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию. Того роста, который наблюдался раньше, уже нет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия сохраняет статус ключевого направления для трудовых мигрантов из Таджикистана. В стране работают более одного млн граждан республики.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.