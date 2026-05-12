В Забайкалье произошел пожар на полигоне ТКО

Пожар произошел на полигоне отходов в городе Борзя, сообщили в пресс-службе Минприроды Забайкалья.

Площадь пожара составляет 9 га.

«Для координации действий на месте развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвуют 4 погрузчика, 3 автоцистерны, подразделение пожарной части и добровольная пожарная дружина администрации.

Причина пожара устанавливается.

Ранее на территории завода Северсталь в Череповце потушили пожар на площади 300 квадратных метров. По данным предприятия, загорелись бочки с бензолом и маслом.

