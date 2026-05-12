В июне россиян ждут трехдневные выходные

Директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что следующие трехдневные выходные будут с 12 по 14 июня, пишет ТАСС .

Перед этими выходным россиян ждет короткая рабочая неделя.

«В июне россиян ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего последуют три дня выходных: 12, 13 и 14 июня (с пятницы по воскресенье)», — рассказала эксперт.

При этом пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

