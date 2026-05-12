сегодня в 02:30

В Якутии 7 человек на трех лодках застряли во льдах

Во льдах в Олекминском районе Якутии 7 человек застряли на трех лодках, сообщает ТАСС .

«12 мая в 05:20 (23:20 понедельника мск) поступила информация из Олекминского района просьбой о помощи», — сообщили в республиканской службе спасения.

Три моторные лодки, на борту которых находятся 7 человек, находятся во льдах на реке Лена между устьем реки Намана и селом Хоринцы.

Кроме того, 4 человека находятся на острове Харыялах. Отмечается, что за людьми вылетит вертолет МЧС из Ленска.

Ранее рыбак из Мурманской области вышел на лодке в море больше недели назад и пропал. Он мог погибнуть из-за апрельского снежного апокалипсиса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.