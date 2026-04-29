Ищут больше недели: рыбак исчез в Мурманской области во время апрельского урагана

Рыбак из Мурманской области вышел на лодке в море больше недели назад и пропал. Он мог погибнуть из-за апрельского снежного апокалипсиса, сообщает SHOT .

20 апреля 69-летний местный житель вышел в море в районе Териберки, спустя несколько часов связь с ним была потеряна. Близкие пенсионера обратились к спасателям, на следующий день к поискам мужчины привлекли два вертолета.

В акватории губы Опасова в 20 километрах от Териберки была обнаружена лодка рыбака, но самого его не нашли.

Между тем в этих же числах Мурманская область оказалась во власти мощного шторма. Местные жители считают, что именно он повинен в гибели рыбака. По одной из версий, пенсионер мог выйти на берег в районе губы Опасова, чтобы переждать шторм, но заблудился и замерз.

Также существует вариант, что рыбак мог спрятаться от непогоды в одном из заброшенных домиков в районе губы Опасова. Сейчас спасатели направляются туда.

Кроме того, ряд жителей уверены, что лодка мужчина столкнулась со стаей косаток, а сам он выпал из судна и затонул.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.