Кто станет крайним при ДТП с каршерингом? Объясняет автоюрист

Автоюрист Виктор Иванченко объяснил, кто несет ответственность за ДТП с участием каршеринга и как действовать пострадавшим. В первую очередь отвечает водитель, однако в ряде случаев требования можно предъявить сервису, сообщает СтальМедиа .

По словам Иванченко, базовое правило остается прежним: первичную ответственность за причиненный ущерб несет водитель, совершивший ДТП. Однако при аварии с каршерингом автомобиль принадлежит сервису, а гражданская ответственность должна быть застрахована по ОСАГО, что нередко вызывает споры.

Если у водителя есть действующий полис ОСАГО, ущерб возмещает страховая компания в пределах установленного лимита. Даже если виновник скрылся, это не освобождает его от ответственности. На практике пострадавшие чаще взаимодействуют со страховой и каршеринговым сервисом.

Если полиса нет или он недействителен, ответственность может лечь на владельца машины — каршеринговую компанию. В таких случаях требования можно предъявлять напрямую сервису, особенно если автомобиль был выпущен на линию без страхования или виновник не установлен.

При отсутствии данных о страховщике юрист рекомендовал фиксировать ДТП через ГИБДД. Сотрудники полиции вправе запросить у сервиса договор аренды, сведения о водителе и страховой компании. Без официального запроса такие данные, как правило, не раскрываются.

Если сервис уклоняется от урегулирования, Иванченко советовал направлять письменную претензию и при необходимости обращаться в суд, привлекая и страховую компанию, и каршеринг в качестве ответчиков.

