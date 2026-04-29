В Петербурге уволили главврача больницы, где продавали части тел трупов

В Санкт-Петербурге уволили главного врача Александровской больницы, в морге которой продавали части тел трупов. В дальнейшем их использовали для обучения специалистов-танатологов, а также в косметологии, хирургии и стоматологии, сообщает «Фонтанка.ру» .

Юрий Л. возглавлял медучреждение на протяжении 16 лет. По словам персонала, мужчину «уволили одним днем», несмотря на заключенный в прошлом году трехгодичный контракт. Приказ об увольнении был подписан 28 апреля.

По одной из версий, главврач был уволен на фоне криминальной истории с продажей из морга больницы частей тел невостребованных трупов. В феврале 2026 года СК возбудил по данному факту уголовное дело.

Фигурантами стали заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы Андрей К. (обвинен в превышении должностных полномочий и получении взятки), а также учредитель петербургской фирмы «Анабиос», которой продавали части тле, Станислав М. (обвинен в даче взятки и подстрекательству к превышению полномочий).

Также некоторые коллеги считают, что руководитель был уволен, потому что не хотел работать с Галиной Г., бывшим главным врачом роддома № 18, который находится рядом с Александровской больницей. В рамках реформирования службы родовспоможения в Петербурге комитет по здравоохранению уже начал слияние роддома и больницы.

