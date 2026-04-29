Более 12 тыс предложений поступили в программу ЕР в Подмосковье

Жители Подмосковья направили свыше 12 тыс. инициатив в народную программу «Единой России», из них 4 тыс. — за последние две недели. На их основе партия сформирует документ с задачами на ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Жители региона предлагают решения в самых разных сферах — от капремонта домов и модернизации коммунальной инфраструктуры до развития общественного транспорта, благоустройства и создания молодежных пространств. Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что предложения поступают ежедневно.

«Каждый день приходят сотни новых предложений. Среди них — ремонт соцучреждений, обновление систем отопления и водоотведения, организация летней занятости школьников, создание молодежных пространств, благоустройство зон отдыха. На этой основе мы построим новую народную программу», — сказал Рожнов.

Он добавил, что предыдущая программа 2021 года, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму, выполнена в Московской области на 98% и включала около 780 тыс наказов. Крупные объекты финансируются из областного и федерального бюджетов, локальные инициативы реализуют муниципалитеты. Предложения распределяют по отраслям и уровням ответственности, после чего добиваются их включения в бюджеты и контролируют исполнение.

Среди инициатив — строительство спортплощадки и ремонт хирургического корпуса больницы в Подольске, обустройство детской площадки в Реутове, капремонт дома в Химках. Вдовы участников СВО также предложили расширить меры поддержки, включая льготы на посещение учреждений культуры и оплату ЖКУ по месту фактического проживания.

Новая программа будет синхронизирована с национальными целями, обозначенными президентом и лидером партии Владимиром Путиным. Подать предложения можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии или по телефону горячей линии: 8(800)200-89-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.