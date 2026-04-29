Выставка к 150-летию художника Горбатова открылась в Истре

Выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов» открылась 29 апреля в музее «Новый Иерусалим» в Истре к 150-летию со дня рождения художника. Экспозиция объединила живопись, графику и архивные материалы, раскрывающие судьбу мастера и его наследия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект приурочен к юбилею Константина Горбатова, который отметят 17 мая. Художник, родившийся в 1876 году, был профессором Академии художеств, выпускником Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге и участником выставок передвижников. Его называют «певцом русской провинции» и ярким представителем русского импрессионизма.

Музей «Новый Иерусалим» хранит уникальное собрание из 120 работ мастера. На выставке представлено около 80 живописных и графических произведений, а также письма, фотографии, документы, сценографические инсталляции и мультимедийные элементы. Экспозиция выстроена как путешествие по разделам «Начало», «Странствия», «Пространство памяти» и «Хранители». Пролог отсылает к берлинской квартире Горбатовых, где в июне 1945 года обнаружили коллекцию художника.

«Открытие выставки Константина Ивановича Горбатова в музее „Новый Иерусалим“ — отличный пример того, как выставочные проекты помогают раскрыть потенциал коллекций региональных музеев», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Он добавил, что экспозиция привлечет жителей и гостей региона и позволит по-новому открыть творчество мастера.

Генеральный директор музея Анна Антипенко подчеркнула, что проект основан на исследовательской работе и новых биографических фактах. Куратор Ксения Новохатько пояснила, что выставка раскрывает судьбу художника-эмигранта и историю возвращения его наследия в Россию.

Для посетителей подготовлены экскурсии, лекции, мастер-классы, аудиогид и специальные детские этикетки с краткими пояснениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.