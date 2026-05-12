В Парке «Патриот» воссоздали эпоху Великой Отечественной войны

В Парке «Патриот» с помощью VR-технологий разработали сессию «Бастион выживших ВОВ», которая помогает полностью погрузиться во времена Великой Отечественной войны и пройти все испытания.

Боевая задача — окружить противника и взять его в плен. Без предварительной подготовки на поле никто не выходит. Инструкторы следят за точностью выполнения заданий игроками.

«Это у нас тренажерный комплекс, предназначен для 1–4 человек. 5 минут на изучение управления, отработку действий и работу с орудием. Здесь важно все делать правильно руками», — рассказал Алексей Шевченко, директор по информационным технологиям и развитию компании «Реалекс-Си».

В День Победы все желающие смогли пройти «Бастион». Вход на все площадки в Парке «Патриот» был свободным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.