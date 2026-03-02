С пюрешкой! Москвич засунул себе в анус картофелемялку, пока жена спала

Житель Москвы встретил весну рискованным эротическим экспериментом — он засунул себе в задний проход картофелемялку, пока супруга спала, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Пока жена спала, 51-летний мужчина засмотрелся на толкушку, после чего экспериментатор засунул себе прибор прямо в задний проход.

Москвич проходил с картофелемялкой какое-то время, при этом его мучили сильные боли. Однако мужчина стеснялся рассказать всю правду.

В итоге он все же обратился за помощью в больницу. Медики достали из него прибор.

Ранее в Уфе медики спасли мужчину со стеклянным стаканом в заднем проходе. Пациент заявил, что случайно упал на посуду во время празднования 23 Февраля.

