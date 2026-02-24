С мужским праздником: стакан воткнулся в задний проход уфимца 23 Февраля

В Уфе медики спасли мужчину со стеклянным стаканом в заднем проходе. Пациент заявил, что случайно упал на посуду во время празднования 23 Февраля, сообщает Mash .

В День защитника Отечества уфимец выпивал вместе с другом. По словам пострадавшего, в какой-то момент он поскользнулся и упал прямо на стакан. Тот воткнулся ему прямо в задний проход.

Мужчина не смог сам вытащить посуду. Ему пришлось вызывать скорую.

Врачи провели уфимцу операцию, после чего успешно выписали. Теперь ему нужно регулярно наблюдаться у медиков.

Ранее в Уфе спасли еще одного мужчину, у которого лопнул стакан в анусе. Он два дня проходил с ним, думая, что все разрешится само по себе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.