Думал, что выйдет сам: житель Уфы два дня проходил со стаканом в анусе

сегодня в 18:51

В Уфе прооперировали мужчину со стаканом в заднем проходе

В Уфе спасли 35-летнего мужчину, у которого граненый стакан лопнул в заднем проходе. Он два дня проходил с ним, думая, что все разрешится само по себе, сообщает SHOT .

Мужчина признался врачам, что проводил наедине с собой эротический экстрим-эксперимент. Он закончился плохо — стакан застрял в анусе. Пациент понадеялся, что он выйдет сам.

Житель Уфы прождал два дня, но последствия развлечения не самоликвидировались. В итоге мужчина попытался достать стакан, но тот дал трещину.

После этого стакан лопнул прямо в заднем проходе мужчины. Пострадавшему понадобилась экстренная госпитализация. Пациента прооперировали, остатки стакана и стекло достали.

Сейчас мужчина дома, восстанавливается. Он находится под амбулаторным наблюдением. Ему предстоит долгий курс реабилитации.

Ранее врачи Красногорской больницы спасли 46-летнюю женщину, которая самостоятельно ввела косметический карандаш в свой мочеиспускательный канал. Инородное тело оказалось в мочевом пузыре.

