Думал, что выйдет сам: житель Уфы два дня проходил со стаканом в анусе
В Уфе спасли 35-летнего мужчину, у которого граненый стакан лопнул в заднем проходе. Он два дня проходил с ним, думая, что все разрешится само по себе, сообщает SHOT.
Мужчина признался врачам, что проводил наедине с собой эротический экстрим-эксперимент. Он закончился плохо — стакан застрял в анусе. Пациент понадеялся, что он выйдет сам.
Житель Уфы прождал два дня, но последствия развлечения не самоликвидировались. В итоге мужчина попытался достать стакан, но тот дал трещину.
После этого стакан лопнул прямо в заднем проходе мужчины. Пострадавшему понадобилась экстренная госпитализация. Пациента прооперировали, остатки стакана и стекло достали.
Сейчас мужчина дома, восстанавливается. Он находится под амбулаторным наблюдением. Ему предстоит долгий курс реабилитации.
Ранее врачи Красногорской больницы спасли 46-летнюю женщину, которая самостоятельно ввела косметический карандаш в свой мочеиспускательный канал. Инородное тело оказалось в мочевом пузыре.
