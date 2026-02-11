сегодня в 13:56

Женщина в Подмосковье ввела в свой мочевой пузырь косметический карандаш

Врачи Красногорской больницы спасли 46-летнюю женщину, которая самостоятельно ввела косметический карандаш в свой мочеиспускательный канал, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Инородное тело оказалось в мочевом пузыре пациентки. После этого ей понадобилась срочная медицинская помощь.

Женщину госпитализировали в урологическое отделение. Сначала ей сделали УЗИ, затем провели операцию. Карандаш из организма женщины был удален с помощью эндоскопа.

Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентку уже выписали.

