Женщина в Подмосковье ввела в свой мочевой пузырь косметический карандаш
Врачи Красногорской больницы спасли 46-летнюю женщину, которая самостоятельно ввела косметический карандаш в свой мочеиспускательный канал, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Инородное тело оказалось в мочевом пузыре пациентки. После этого ей понадобилась срочная медицинская помощь.
Женщину госпитализировали в урологическое отделение. Сначала ей сделали УЗИ, затем провели операцию. Карандаш из организма женщины был удален с помощью эндоскопа.
Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентку уже выписали.
