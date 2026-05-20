В Клину начали снос аварийного расселенного дома

Долгожданное событие для жителей округа началось. Аварийный пятиэтажный дом 1962 года постройки завершил свою историю. Его стены, полы и потолки до сих пор хранили старую посуду, личные фотографии людей и даже мебель, но сегодня эта территория вступает в современную жизнь.

Здесь подрядчик уже приступил к масштабным работам по его сносу. Около 20 рабочих начали демонтаж дверей, окон, старых полов, ненесущих стен и мебели. Помогают им в этом подручные инструменты: бензопилы, ломы, кувалды и другие спецсредства.

Для безопасности гуляющих жителей вокруг дома специалисты установили забор. Параллельно весь строймусор вывозят на спецполигон.

Сейчас с ресурсными организациями ведут отключение всех инженерных сетей в помещениях и четырех подъездах, чтобы уже на следующей неделе подрядчик начал демонтаж самого 80-квартирного здания.

Важные работы планируют завершить до конца июня этого года.

Жильцов этого дома уже переселили в 2024–2025 году в новую девятиэтажку на той же ул. Мира по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Автор текста и медиа: Данила Кирьянов