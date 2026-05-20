В Румянцево завершили капитальный ремонт теплового участка

Сотрудники завершили капремонт аварийного участка тепловых сетей в поселке Румянцево на ул. Школьная, от тепловой камеры у дома № 21 до тепловой камеры у дома № 23 (замена трубопровода и запарной арматуры)

Среди выполненных работ — замена 50 метров прямого и обратного трубопровода на трубы в ППУ-изоляции (повышенная энергоэффективность и срок службы); · капитальный ремонт двух тепловых камер; · установка новой запорной арматуры для надежного регулирования подачи тепла. Трубы проложены под тротуарами без вскрытия асфальтового покрытия. Дорожная и пешеходная инфраструктура не пострадала.

Такая работа ведется для того, чтобы снизить риски аварий и протечек в зимний период; обеспечить стабильное теплоснабжение многоквартирных домов и сократить внеплановые отключения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.