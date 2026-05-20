Аллерголог назвала симптомы при укусе пчелы, которые требуют срочной медпомощи

Аллергия на укусы насекомых (инсектная аллергия) является серьезной проблемой в летний период, так как риск контакта с жалящими и кусающими насекомыми резко возрастает, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

20 мая отмечается Всемирный день пчел, установленный резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2017 года. Праздник призван привлечь внимание к проблеме сокращения их популяции на Земле, а также напомнить о важной роли этих насекомых для экологии и сельского хозяйства.

«Для нашей страны эта проблема достаточно актуальна, особенно среди дачников, пчело-водов, охотников, работников сельского и лесного хозяйства», — сказала Ермакова.

Она подчеркнула, что выделяют аллергию на жалящих насекомых (яд вызывает наиболее опасные, часто анафилактические реакции) и нежалящих насекомых (реакции на укусы обычно легкие, развиваются непосредственно в месте укуса). К первым относятся осы, пчелы, шмели, а ко вторым — комары, мухи и блохи.

По словам специалиста, в большинстве случаев развитие аллергических реакций связано с ужалением перепончатокрылых насекомых, в частности, ос. Пчелы чаще жалят весной и в начале лета, осы — в августе и сентябре. Аллергия может развиться на яд одного или нескольких видов жалящих насекомых.

При ужалении могут развиваться местные реакции (локальные) и системные реакции. Местные реакции проявляются отеком, сильным покраснением, зудом и жгучей болью в месте укуса. Симптомы проходят в течение нескольких часов или дней.

Системные реакции, которые требуют срочной помощи, проявляются высыпаниями (крапивница) по всему телу, отеком лица и шеи, затрудненным дыханием, может быть головокружение, тошнота, рвота, понижение артериального давления. Также может быть самая тяжелая реакция, угрожающая жизни — анафилактический шок.

Что делать при укусе насекомых

Для начала необходимо аккуратно удалить жало, стараясь не раздавить мешочек с ядом. Жало следует удалять скользящим движением ножа, пилки для ногтей или ногтя по поверхности кожи. Затем нужно охладить место укуса, после чего снять зуд и отек от укуса с помощью спиртосодержащих настоек (борный спирт, настойка календулы, др.). Далее необходимо принять имеющиеся антигистаминные препараты: например, лоратадин, цетиризин, дезлоратадин.

В случае острой тяжелой реакции необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь и при наличии использовать адреналин (эпинефрин).

Как избежать ужаления

Ермакова заключила, чтобы избежать или значительно снизить вероятность ужаления, рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

не пользоваться пахнущими веществами (одеколонами, лосьонами, шампунями и др.);

избегать пасек и других мест скопления насекомых;

не ходить босиком по траве;

не есть и не готовить пищу на улице;

не носить одежду ярких и светлых тонов;

не жестикулировать, отгоняя осу или пчелу, т. к. это побуждает насекомое к нападению;

при работе в саду или огороде предпочтительна одежда с длинными рукавами из плотной ткани;

на ноги следует надевать обувь на плотной подошве, обязательным является наличие головного убора.

