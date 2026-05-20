32-градусная жара ожидается в Московском регионе в среду

В Подмосковье и Москве в среду ожидается очень жаркая погода, температура поднимется до плюс 30 — плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности местами во второй половине дня пройдет кратковременный дождь.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Также в регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары, которая продержится до 23 мая.

