сегодня в 06:25

США обнаружили в Ормузском проливе не менее 10 мин

Вооруженные силы США нашли в Ормузском проливе не менее 10 мин, сообщает RT со ссылкой на CBS News.

«Недавняя оценка американской разведки показала, что Вооруженные силы США обнаружили по меньшей мере 10 мин в Ормузском проливе», — говорится в публикации.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что некоторые страны, присоединившиеся к американо-бахрейнскому проекту резолюции Совета Безопасности по свободе судоходства через Ормузский пролив, сделали это под давлением.

В дипломатической миссии отметили, что многие члены организации были вынуждены поддержать проект из-за политического принуждения и угроз.

