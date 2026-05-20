Потушили крупный пожар в складском комплексе в Подмосковье

Пожарные потушили крупное возгорание, которое произошло в складском комплексе в селе Белый Раст Дмитровского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Ранее пожар произошел на территории складского комплекса в селе Белый Раст. Огонь охватил площадь в 5 тыс. кв. м.

Сигнал о пожаре поступил в 20:39 19 мая. В 22:35 возгорание локализовали.

В 00:35 20 мая потушили открытое горение, в 05:35 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших в данном ЧП нет.

На тушение огня выезжали 64 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 32 человека и 11 единиц техники.

