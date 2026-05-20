сегодня в 07:49

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Пекина

Российский президент Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретились на площади Тяньаньмэнь в Пекине, председатель КНР поприветствовал коллегу перед Домом народных собраний, сообщает RT .

Ранее Путин прилетел в Пекин. Там он будет работать 19 и 20 мая.

В аэропорту лидера РФ встречали дети с флагами России и КНР, а глава китайского МИД Ван И лично приветствовал президента.

Во время совместного фото Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись рукопожатием. Также лидер КНР назвал российского коллегу дорогим другом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.