Обсудят тайны «за чаем»: Путин приехал к Си в Китай с рабочими встречами

Путин прибыл в Китай на 2 дня с рабочими встречами

Российский президент Владимир Путин прилетел в китайский Пекин. Там он будет работать 19 и 20 мая, рассказал корреспондент ТАСС .

График Путина в Пекине ожидается насыщенный. До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков говорил, что ключевым мероприятием поездки станет обсуждение «за чаем» с главой Китая Си Цзиньпином наиболее актуальных международных вопросов.

Предшествовать встрече будут переговоры делегаций РФ и КНР, встреча с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Также будут открыты перекрестные годы образования, осмотр совместной выставки ТАСС и Синьхуа об истории взаимоотношений двух государств.

Еще запланирована встреча с молодым китайским инженером Пэй Паем. Помимо этого, ожидаются иные мероприятия.

