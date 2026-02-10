Пришлось оперировать: хурма стала камнем в желудке жителя Бурятии

Съеденная хурма превратилась в камень в желудке мужчины из Бурятии

В Бурятии хурма довела мужчину до операционного стола. Она превратилась в камень в его желудке, сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Н. А. Семашко.

Житель Улан-Удэ обратился в больницу с жалобами на боли в животе. Выяснилось, что в конце ноября 2025 года он съел 3 плода хурмы и запил их молоком. В последующие дни в его желудке сформировался фитобезоар — плотный камень из неперевариваемых растительных волокон и танинов, которые особенно характерны для незрелых плодов.

Несколько попыток удалить образование эндоскопическим способом не удались, поэтому пациента отправили на открытую операцию. Хирургам пришлось выполнить разрез брюшной стенки и стенки желудка, чтобы достать фитобезоар размером 11 на 6 см.

После операции мужчина успешно восстановился. Его выписали под амбулаторное наблюдение.

