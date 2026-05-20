Эпидемиолог назвал ключевой симптом хантавируса

Руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци рассказал, что основным симптомом хантавируса, на который надо обратить особое внимание, является затрудненное дыхание, сообщает РИА Новости .

«Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышать», — рассказал он.

По его словам, первую очередь нужно оказать помощь в дыхании.

При лечении в основном врачи применяют поддерживающую терапию.

Ранее произошли 2 резонансные истории с «чумными» лайнерами. 1 апреля лайнер MV Hondius вышел из аргентинского Ушуайя на Канарские острова. На его борту произошла вспышка хантавируса — он выявлен у 11 человек, трое пассажиров умерли. А на круизном лайнере Ambition, прибывшем во французский Бордо, изолировали около 1,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Причиной стала вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, от которого умер мужчина старше 90 лет.

