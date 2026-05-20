В Приморье отловили заходившего в села амурского тигра

Амурского тигра, который заходил в села, изъяли из дикой природы в Приморье, сообщает ТАСС .

Специалисты охотнадзора изъяли молодого хищника в районе села Кугуки.

Ранее тигр заходил в села Кугуки, Борисовка и Линевичи Уссурийского городского округа.

При предварительном осмотре у самца тигра травм не обнаружили. Животное доставили в центр реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка. Тигра осмотрят и примут решение о его дальнейшей судьбе.

Ранее народный артист России Аскольд Запашный прокомментировал инцидент в цирке Ростова-на-Дону, где тигр перепрыгнул ограждение и оказался у зрителей. Он заявил, что хищник мог напасть, но причиной стала техническая неисправность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.