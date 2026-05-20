Axios: Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции

Американский президент Дональд Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

На встрече Трамп планирует обсудить искусственный интеллект, торговлю и борьбу с преступностью, пишет издание.

Также президент США хочет обсудить привязку американской помощи к торговым вопросам, продвижение американских инструментов ИИ, снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государства, входящие в «Группу семи» (G7), не намерены снимать санкции в отношении России, несмотря на повышение стоимости энергоносителей, вызванное обострением обстановки на Ближнем Востоке.

