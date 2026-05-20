Максимальная средняя пенсия госслужащих в регионах РФ превысила 66 тыс. рублей

Максимальный средний размер пенсионного обеспечения федеральных госслужащих в российских регионах в апреле составляет свыше 66 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

По данным Социального фонда, наиболее высокая средняя пенсия госслужащих в регионах РФ в апреле 2026 года составляет 66 533 рублей. Эту сумму начисляют гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе.

Средний размер пенсии более 60 тыс. рублей также зафиксирован в Магаданской области. Там жители получают в среднем 60,4 тыс. рублей.

Социальный фонд с 1 августа беззаявительно повысит накопительные пенсии на 17,3%. Перерасчет коснется порядка 136 тыс. человек.

Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и граждан, самостоятельно формировавших накопления вне программы. Для этих категорий выплаты вырастут на 19,3%, предварительно — для 37,3 тыс. человек.

