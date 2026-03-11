Макрон заявил, что G7 не будет отменять санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государства, входящие в «Группу семи» (G7), не намерены снимать санкции в отношении России, несмотря на повышение стоимости энергоносителей, вызванное обострением обстановки на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости .

«Во время встречи „Большой семерки“… мы решили, что сложившаяся (из-за конфликта на Ближнем Востоке — ред.) ситуация (с ценами на топливо — ред.) ни в коем случае не оправдывает снятия санкций, действующих в отношении России, и что они должны продолжать оставаться в силе… Мы сохраним эти санкции», — заявил Макрон после видеоконференции глав государств и правительств G7 по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке.

Ранее в разговоре с японским информагентством Киодо экс-спецпредставитель США по Украине Кит Келлог высказал предположение, что американский лидер Дональд Трамп может изучить вопрос об ослаблении санкций, касающихся нефти, против РФ в свете подорожания нефти на мировом рынке из-за эскалации напряженности, связанной с Ираном.

Повышение цен на горючее фиксируется во всем мире вследствие ухудшения ситуации в ближневосточном регионе. Боевые действия фактически парализовали проход судов через Ормузский пролив — критически важную артерию для глобальных поставок нефти и СПГ из государств Персидского залива.

В результате Саудовская Аравия снизила суточную добычу на 2-2,5 млн баррелей, Объединенные Арабские Эмираты — на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт — приблизительно на 500 тысяч баррелей, а Ирак — на 2,9 млн баррелей.

В России неоднократно подчеркивали, что страна успешно противостоит санкционному прессингу, который Запад развернул против России несколько лет назад и с тех пор постоянно ужесточает. В Москве указывали на отсутствие у западных стран смелости признать несостоятельность ограничительных мер, введенных в отношении РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.