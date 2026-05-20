Глава МИД Эстонии обвинил Россию в появлении БПЛА ВСУ над республикой

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении дрона ВСУ над территорией республики, сообщает RT .

«Эти инциденты — прямое следствие конфликта и провокаций со стороны России», — написал он в соцсети X.

19 мая на юге Эстонии действовала воздушная тревога. Затем в районе Тарту над озером Выртсъярв был сбит один дрон.

БПЛА принадлежит Украине. Об этом заявили местные издания со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Сбитый дрон летел на Россию.

Обстоятельства происшествия устанавливают военно-воздушные силы и Полиция безопасности Эстонии.

Ранее в Госдуме прокомментировали инцидент с украинским беспилотником, который залетел в воздушное пространство Эстонии. По мнению главы комитета по обороне Андрея Картаполова, Киев сознательно идет на провокацию.

