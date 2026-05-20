В Ленинградской области снова объявили угрозу БПЛА
На территории Ленинградской области снова объявлен режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко на платформе Max.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил он.
Дрозденко отметил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявляли 19 мая. На фоне происходящего в Санкт-Петербурге фиксируются перебои в работе мобильного интернета.
