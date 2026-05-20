сегодня в 04:48

В Ленинградской области снова объявили угрозу БПЛА

На территории Ленинградской области снова объявлен режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко на платформе Max.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил он.

Дрозденко отметил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявляли 19 мая. На фоне происходящего в Санкт-Петербурге фиксируются перебои в работе мобильного интернета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.