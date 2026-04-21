Запашный объяснил прыжок тигра к зрителям в Ростове

Народный артист России Аскольд Запашный прокомментировал инцидент в цирке Ростова-на-Дону, где тигр перепрыгнул ограждение и оказался у зрителей. Он заявил, что хищник мог напасть, но причиной стала техническая неисправность, сообщает aif.ru .

Во время представления в Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул защитный барьер и оказался рядом с публикой. По словам очевидцев, в момент подготовки трюка начало опускаться ограждение, что испугало животное. Зрителей эвакуировали, тигра вернули в вольер, пострадавших нет.

Аскольд Запашный признал, что риск нападения существовал.

«В теории тигр, конечно, мог напасть. Чтобы это понимать, не нужно быть специалистом. Собака тоже может напасть, особенно если занервничает. Слава богу, что все обошлось», — сказал он.

Артист подчеркнул, что зверь действовал из страха, а не агрессии. Он обратил внимание на возможный технический сбой и заявил, что организаторам необходимо проверить конструкцию ограждения.

Запашный также отметил, что в подобных ситуациях опасность часто исходит от паники в толпе.

«Другое дело, что в большой толпе люди сами себе наносят много увечий. Поэтому слава богу, что не началась паника, которая могла бы спровоцировать животное или привести к тому, что люди потоптали бы друг друга», — добавил он.

Артист выступил против наказания тигра и призвал рассматривать произошедшее как несчастный случай, подчеркнув необходимость соблюдения техники безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.