Андрей Воробьев: реконструкцию Центрального парка в Щелкове закончат осенью

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что реконструкцию Центрального парка в Щелкове закончат осенью. Работы на территории 15,5 гектаров начали проводить в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Центральный парк готов на 50%. Воробьев проверил ход работ. Еще он поговорил с людьми, ожидающими окончания реконструкции Центрального парка.

«Реконструируем в Щелкове Центральный парк — одно из самых любимых и основных мест отдыха горожан. Не только обновляем территорию, но и добавляем новые локации. Центральным элементом станет набережная вдоль р. Клязьмы с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией. Обустроим центральную площадь со сценой, сделаем освещение, площадку для выгула собак, игровые и спортивные площадки, велодорожку. Лес уже очистили от сухостоя и высадили новые растения. Работы планируем завершить осенью», — отметил губернатор.

Аллеи в общественном пространстве будут визуально похожи на воздушные петли. Создатели проекта учитывали историю города. Населенный пункт связан с авиацией и космосом.

У местной жительницы Екатерины Суминовой четыре ребенка. Она отметила, что прогулки на улице объединяют семью. В городе должно присутствовать соответствующее место для совместного отдыха.

Суминова рада, что Центральный парк в Щелкове благоустраивают. Она отметила, что детям необходимо гулять на природе. После реконструкции на объекте гости смогут пройтись по набережной, посетить пляж, поездить на велосипедах с членами семьи.

«Это здорово, мы очень рады», — добавила многодетная мать.

В общественном пространстве сделают зону для игры в волейбол, установят столы для тенниса. Появятся спортивные и воркаут-площадки, игровые, места для выгула собак.

Во всем парке собираются обновить освещение. Планируют поменять ограждение.

На главной площади разместят сцену. Там появятся колесо обозрения, аттракционы. Автомобильный городок разместят в другом месте.

Что обновили в Щелкове за три года

За три года в городском округе Щелково обновили большое количество общественных пространств. Среди них набережная Барского пруда рядом с усадьбой Гребнево, сквер у Пролетарского проспекта, набережная Чкаловского озера, сквер во Фрянове и парк в Монине (скейт-парк).

В 2026 году также собираются закончить благоустраивать лесопарк в микрорайоне Щелково-7 на площади не менее 35 гектаров и прогулочную зону в Краснознаменском неподалеку от мемориала Погибшим в период ВОВ.

