Космическое свидание: Венера и Юпитер устроят редкое небесное шоу

В понедельник вечером Венера и Юпитер будут так близко друг к другу, что сойдутся почти в одной точке на небе, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Яркие планеты находятся рядом уже несколько дней, но максимально сблизятся на вечернем небе в ближайшие три дня. Они окажутся на расстоянии около 2 градусов друг от друга.

Венера и Юпитер будут двигаться «паровозиком» за Солнцем. На наблюдение за ними в таком близком положении есть всего 40 минут или час, пока планеты не уйдут за горизонт.

Наблюдатели с Земли могут попытаться разглядеть соединение Венеры и Юпитера после 22:00, когда небо достаточно стемнеет. За математический горизонт оба тела уйдут примерно в 23:30 по локальному времени.

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