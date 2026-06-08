В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

В столице из-за жары будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера 10 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Во время действия периода предупреждения в Москве в дневные часы температура воздуха может подняться до плюс 31 градуса. «Оранжевый» уровень из-за жары введен до 18:00 10 июня.

«Оранжевый» уровень погодной опасности вводят, когда есть вероятность стихийных бедствий или нанесения ущерба.

Кроме того, в Подмосковье с 9:00 до 18:00 10 июня действует «желтый» уровень. В этот день в области местами пройдет гроза с дождем.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода. Жителям советуют максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

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