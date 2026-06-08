Турнир на Кубок «Красные Крылья» стартовал в Серпуове

Юбилейному, XX турниру по мотокроссу и кантри-кроссу на Кубок «Красные Крылья» дали старт на острове «Русский», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Организатором выступила спортивная школа «Зубренок» в лице тренера Дмитрия Семенкова. Как юные спортсмены, так и опытные мастера стали частью программы, подтвердив высокий уровень подготовки.Трасса из песка известна своей сложностью, но сегодня это не помешало провести зрелищные и конкурентные заезды.

Турнир собрал около 300 участников из 12 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Тулу и Хакасию. Заезд длится полтора часа по трассе протяженностью 8 километров.

Главная цель соревнований — не только выявление сильнейших, но и популяризация мотоспорта, а также обмен опытом между спортсменами.Мотоспорт — это адреналин, сила духа и настоящие эмоции. Всем участникам ярких побед и безопасного финиша, — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.