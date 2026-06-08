В результате землетрясения на юге Филиппин погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин погиб по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABS-CBN News.

Также известно о четырех пострадавших. Есть разрушенные здания.

«Повреждены много зданий, но я не могу сейчас сказать, сколько их, мы заняты спасательными работами», — отметил представитель местной полиции.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Подземные толчки зафиксировали у побережья острова Минданао. Эпицентр находился примерно в 58 км от города Генерал-Сантос, где проживает около 679 тыс. человек. Отмечается, что некоторые здания обрушились.

Специалисты прогнозируют волны высотой до 3 метров у берегов Филиппин.

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