Росавиация: Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Это связано с временным ограничением полетов в районе аэропорта.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Подобные решения обычно принимаются в связи с работой систем противовоздушной обороны или другими факторами, требующими повышенной безопасности.

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