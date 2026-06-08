В Волоколамском округе стартовал грандиозный велозаезд

В Волоколамском округе, на гоночной трассе Moscow Raceway, стартовал сезон 2026 года серии самых масштабных велозаездов в России Gran Fondo.

Участники со всей России приехали сюда, чтобы проверить свои силы и получить удовольствие от поездки по окрестностям Волоколамского округа.

Организаторы предусмотрели семь стартов для разных возрастных групп на дистанции 30, 60 и 100 километров во взрослой категории и пять детских — по кольцу автодрома.

Заезды Gran Fondo объединяют как любителей велоспорта, так и профессионалов. И главная изюминка этих велозаездов — живописные маршруты. Поэтому участники в первую очередь ожидают получить удовольствие от поездки.

«Лучше проехать спокойно», — поделился Андрей из Химок. Он уже не в первый раз участвует в Gran Fondo и традиционно вышел на дистанцию 100 км.

Дарья Спирина из Санкт-Петербурга занимается велоспортом профессионально, уже становилась чемпионкой Европы в гонках на треке в 2019 году, но тоже считает, что главное в заезде — получить удовольствие. Тем более, как заметила девушка, здесь царит праздничная атмосфера, которая и задает тон всему событию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.