IT-специалисты и риелторы стали чаще получать ипотеку в РФ

Аналитики hh.ru и PIONEER выяснили, что IT-специалисты и агенты по недвижимости чаще других получают одобрение по ипотеке на новостройки, сообщает Газета.ru .

Ключевым фактором при одобрении кредита остается уровень дохода. В первом квартале 2026 года самые высокие зарплаты в Москве и по стране, за исключением руководителей, зафиксированы у специалистов IT-сферы.

В Москве агенты по недвижимости зарабатывают в среднем 401 тыс. рублей, по России — около 204,8 тыс. Дата-сайентисты получают 277,5 тыс. в столице и 225 тыс. по стране, DevOps-инженеры — 252,1 тыс. и 201,9 тыс. соответственно. В московскую пятерку также входят системные аналитики и программисты, в общероссийскую — сварщики и геологи.

По данным Frank RG, средний ипотечный кредит на первичном рынке составляет 5,64 млн рублей. При ставке 21% на 30 лет ежемесячный платеж достигает 99 тыс. рублей — около половины дохода высокооплачиваемых специалистов.

Директор направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева сообщила: «По нашим наблюдениям, чаще всего ипотеку оформляют предприниматели, топ-менеджеры и специалисты финансового блока — финансовые менеджеры и директора».

Замруководителя отдела кредитования PIONEER Юлия Максимова рассказала: «В первом квартале 2026 года доля ипотеки в общем спросе на жилье в Москве составила 59%… Чаще всего за первые три месяца ипотеку оформляли сотрудники оптовой и розничной торговли».

Эксперты отмечают, что даже при доходах 200–400 тыс. рублей заемщики в Москве чаще выбирают субсидированные программы и рассрочки.

