При пожаре в коммуналке на западе Петербурга пострадал один человек

На западе Санкт-Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. Возгорание случилось в доме на улице Коллонтай, по предварительным данным, один человек пострадал, сообщает РЕН ТВ .

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, которые тушили две комнаты коммуналки. На опубликованных кадрах видно, что в одной из квартир огонь вырывался на улицу из окна. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 30 человек.

Пожар был ликвидирован на площади 31 квадратный метр. Огонь повредил две квартиры. Причины возгорания выясняются.

Пострадавший госпитализирован. Степень тяжести его травм уточняется. Известно, что пожар распространялся быстро, но своевременные действия спасателей позволили не допустить большего ущерба и жертв.

Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия. Жильцам временно отселенных квартир оказывается необходимая помощь. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

