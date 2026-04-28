Блогер зарабатывает 20 тысяч на пародии «Эйфории» в стиле «Реальных пацанов»

Блогер из Перми Арина Лысик зарабатывает от 20 тысяч рублей за одно видео на уникальной переозвучке американского сериала «Эйфория» в стиле «Реальных пацанов». Она переводит оригинальный сценарий в стиле культового сериала, добавляя культурные отсылки, и сама озвучивает всех персонажей, сообщает Mash .

Женские роли Арина записывает сама, мужские создает с помощью нейросети, а монтирует видео ее супруг. На одну серию уходит около недели работы.

Герои оригинальной «Эйфории» в версии Арины превратились в Нейта, Мэдди и Кэсси Некита, Мадину и Ксюху. Тестовый вариант неожиданно завирусился, и теперь юмористка каждую неделю выкладывает новые серии в закрытом доступе. Подписка на площадке бесплатная, но само видео стоит 150 рублей. В среднем с одной серии блогер получает от 20 тысяч рублей за счет покупки отдельных постов. Ее аудитория насчитывает около 450 человек.

Реакция зрителей разделилась. Часть поклонников говорят, что при просмотре будто оказались у деда в Орджоникидзевском районе Перми. Скептики называют переозвучку фейком для соцсетей. А вот фанаты оригинального сериала в основном в восторге: некоторые впервые смотрят «Эйфорию» именно в версии Арины и с нетерпением ждут новых серий.

Сама пародистка пока не планирует стилизовать другие сериалы и считает всю популярность «шуткой, вышедшей из-под контроля». При этом она мечтает попасть в официальный дубляж и озвучивать мультипликационных персонажей. Короткие фрагменты для рилсов собираются за 20-30 минут и тоже пользуются спросом.

