Семья из Москвы выиграла суд у Россельхозбанка и не будет платить ипотеку

Московская семья выиграла суд у Россельхозбанка и теперь может не платить остаток ипотеки из-за ошибки самого кредитора. В 2012 году глава семьи Постоваровых взял кредит на 9,9 миллиона рублей под 16,5 процента годовых, указав в залоге квартиру в центре столицы. Мужчина исправно вносил платежи и досрочно погасил 7 миллионов, но полностью закрыть ипотеку не успел — он умер в 2017 году, сообщает Baza .

Кредит перешел по наследству супруге и детям. Женщина запросила у банка график платежей, но кредитор не предоставил информацию, а в 2018 году потребовал досрочно погасить задолженность. У банка было три года, чтобы через суд изъять заложенную квартиру, но он дотянул до последнего и опоздал с иском на один месяц.

Суд отказал кредитору, так как сроки давности истекли, и оставил жилье за семьей. Более того, наследники теперь могут не выплачивать остаток кредита, и никто не сможет забрать у них квартиру. Однако это решение вступит в силу окончательно только в том случае, если банк не обжалует вердикт.

История семьи Постоваровых — редкий пример того, как процессуальная ошибка кредитора сыграла на руку заемщикам. Юристы советуют всегда отслеживать сроки исковой давности: если банк пропустил три года для взыскания долга через суд, шансы защитить жилье значительно возрастают. Но такой исход — скорее исключение из правил.

