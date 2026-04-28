Эксперт сравнила цены на отдых в Подмосковье и Турции

Эксперт Апалихина: неделя в Турции часто выгоднее уикенда в Подмосковье

Эксперт по управлению доходной недвижимостью Валентина Апалихина объяснила, почему короткий отдых в Подмосковье на майские может стоить дороже недельного тура в Турцию, сообщает MIR24.TV .

По словам Валентины Апалихиной, форматы отдыха отличаются экономикой. В Подмосковье спрос стабильно высокий, а качественных загородных отелей немного. Близость к Москве позволяет объектам держать цены, особенно в выходные и праздники.

«Если Турция живет за счет длительного туристического сезона и массового потока гостей, то подмосковные отели в основном зарабатывают на коротких заездах по 2-3 дня. Это автоматически повышает стоимость суток», — пояснила Валентина Апалихина.

Эксперт добавила, что в России выше издержки на персонал, обслуживание и питание, а масштабы бизнеса меньше, чем у крупных турецких сетей. В Турции конкуренция, пакетные туры и длительный сезон позволяют снижать цену на одного клиента, поэтому неделя с перелетом иногда обходится дешевле уикенда.

При этом Подмосковье остается востребованным благодаря удобной логистике, отсутствию перелетов, возможности спонтанной поездки и формату «перезагрузка за 2-3 дня».

«Сегодня выигрывают не те объекты, которые дешевле, а те, которые предлагают лучший сервис и учитывают потребности гостя», — подытожила Валентина Апалихина.

