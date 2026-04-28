Россияне стали в 2,5 раза чаще оформлять страховки для поездок

Россияне стали активнее оформлять страховки для поездок за рубеж и по стране. В 2025 году число застрахованных туристов в 2,5 раза превысило доковидный уровень 2019 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

По данным банка «Русский Стандарт», в 2025 году за границу выехало на 30% меньше человек, чем в 2019 году. При этом количество страховых полисов для выезжающих за рубеж уже в два раза превысило показатели доковидного периода.

Поток туристов постепенно восстанавливается: в 2023 году рост составил 12% к 2022-му, в 2024 — 15%, в 2025 — 8%. Страхование росло быстрее: в 2023 году — на 25%, в 2024 — на 39%, в 2025 — на 11%.

«Динамика роста страхования ВЗР превосходит динамику восстановления количества выезжающих за границу туристов. Число застрахованных по полисам ВЗР в 2025 году в 2,5 раза превысило доковидные показатели 2019 года (оно выросло еще больше, чем число полисов). Среднее количество застрахованных на один полис выросло с 1,5 (в 2019 году) до 1,6 (в 2025 и 2024 годах). А это значит, что стало больше семейных полисов, когда один страхователь, который покупает полис, защищает им несколько человек, чаще всего — родных и близких, с которыми путешествует», — говорится в исследовании.

Поездки по России за тот же период выросли почти в полтора раза. Доля полисов с территорией «Россия» увеличилась с 4% в 2019 году до 14% в 2020-м и сохраняется на этом уровне. С 2019 по 2025 год их количество выросло в 6,9 раза. Аналитики связывают рост спроса на страхование с желанием туристов получать более качественную и оперативную медицинскую помощь в поездках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.