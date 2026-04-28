Сотрудники подмосковной Росгвардии завоевали «серебро» на чемпионате Центрального округа по стрельбе

Участникам предстояло показать мастерство в нескольких дисциплинах, требующих максимальной концентрации, точности и устойчивости.

Программа соревнований включала стрельбу из снайперских винтовок по мишеням на дистанции 300 метров, выполнение стрелковых упражнений из автомата на расстоянии 100 метров из различных положений — лежа, с колена и стоя, а также стрельбу из пистолета с дистанции 25 метров.

Спортсмены подмосковного главка Росгвардии продемонстрировали стабильные результаты на всех этапах соревнований и благодаря этому завоевали почетное второе место в общекомандном зачете. Первое место заняла команда столичного главка Росгвардии, замкнула тройку лидеров столичная дивизия по охране общественного порядка.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными грамотами. Сильнейшие спортсмены представят Центральный округ на чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации с 26 по 29 мая в Ангарске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.