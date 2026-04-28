Стоимость нефти Brent рухнула из-за планов ОАЭ по выходу из ОПЕК

Цена нефти Brent упала из-за планов ОАЭ по выходу из ОПЕК

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на британской бирже ICE в 15:15 был на уровне 105,2 долларов за баррель. К 16:54 она снизилась до 103,73 на фоне новости о выходе Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, сообщает Investing.com .

Около 15:20 в СМИ появилась новость о том, что ОАЭ собираются покинуть ОПЕК и ОПЕК+. Это может произойти уже 1 мая.

Если ОАЭ примут соответствующее решение, то смогут работать с партнерами и инвесторами. Страна начнет обеспечивать потребности мирового рынка нефтепродуктов, рассказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ принимается в рамках длительной стратегии ОАЭ. Его собираются обсудить на следующей встречи государств-членов альянса в июне.

ОПЕК и ОПЕК+ — международные объединения государств, которые занимаются добычей нефти. Их создали для регулирования мирового рынка нефти.

